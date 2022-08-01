Оккупанты хотят испытать переправы под Херсоном под прикрытием живого щита с гражданских - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские оккупанты пытаются испытать понтонную и паромную переправу через Днепр в районе Херсона вместо Антоновского моста под прикрытием живого щита с гражданских лиц. Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
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"Они пытаются налаживать альтернативные варианты (для восстановления поврежденных транспортных связей – ред.). Конечно, без этого им совершенно будет досадно. И все эти варианты, которые они используют, они все же придерживаются своей тактики прикрывания живым щитом Они используют гражданское население и частные автомобили для того, что окружить ими военную технику и, прикрываясь мирным населением, местными жителями, они пытаются так испытать эти понтоны и паромы, которые они там устраивают", - сказала Гуменюк.