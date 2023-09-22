Окупанти готують "вкиди" для дискредитації Зеленського та його команди за кордоном - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські пропагандисти готують ІПсО (інформаційно-психологічну операцію) по дискредитації українського Президента Володимира Зеленського. Про це попередив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм каналі, передає УНН.
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“Маємо інформацію, що зараз росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація Президента Володимира Зеленського та команди за кордоном”, — попередив про ІПсО ворога Андрій Єрмак.
Деталі
За даними керівника Офісу Президента російські пропагандисти планують використати наступні тези й наративи:
— Говоритимуть про президентські вибори в рф, які продемонструють тверду підтримку путіна російським суспільством. Сіятимуть плітки, що у Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт;
— Просуватимуть ідею скандалу між керівництвом Польщі та України. Та таким чином доводитимуть, що жодної єдності Європи з Києвом не існує, і все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти росії;
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— Також пропагандисти спробують переконати Захід, що мати справу зі стабільною рф, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.
— Водночас, одна з тез щодо України стосуватиметься узурпації влади Зеленським та скасування виборів;
Розповсюджувати ці псевдотвердження, за даними Єрмака, пропагандисти рф планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.
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