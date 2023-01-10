Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"9 годин тривоги і удари “Градами” та важкою артилерією... Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів", - зазначив він.
Голова ОВА наголосив, що люди не постраждали.
"Є руйнування — пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються. У інших районах ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - сказав Резніченко.
Нагадаємо
Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.