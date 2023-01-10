Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район

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"9 часов тревоги и удары “Градами” и тяжелой артиллерией... Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая громада. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов", - отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.

"Есть разрушения — повреждены дома и кафе. Последствия еще выясняются. В других районах ночь прошла без тревог и атак. И на эту минуту спокойно", - сказал Резниченко.

Напомним

Оккупанты дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.