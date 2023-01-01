Окупанти на Бахмутському напрямку протягом доби втратили 171 солдата, ще 200 - отримали поранення - Череватий

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"Новий рік не став перервою для злочинних намірів росіян Вони й надалі намагалися атакувати на декількох напрямках фронту. Ворог намагався штурмувати наші позиції, тільки на Бахмутському напрямку він здійснив 51 обстріл, відбулися 23 бойові зіткнення. В цих боях ворог втратив 171 людину, близько 200 дістали поранення", - заявив він.

За його словами, російські окупанти постійно підтягують нові сили, завдання політичного керівництва змушує військове керівництво на місцях вишукувати резерви за рахунок мобілізованих, арештантів, і кидати їх в атаку.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 106 720 осіб, 3031 танків та сотень одиниць військової техніки.