Окупанти на Бахмутському напрямку протягом доби втратили 171 солдата, ще 200 - отримали поранення - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Окупаційні війська рф в новорічну ніч намагалися атакувати на декількох напрямках східного фронту. Найзапекліші бої тривають на Бахмутському напрямку - протягом минулої доби майже 200 ворожих військових загинули. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує УНН.
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"Новий рік не став перервою для злочинних намірів росіян Вони й надалі намагалися атакувати на декількох напрямках фронту. Ворог намагався штурмувати наші позиції, тільки на Бахмутському напрямку він здійснив 51 обстріл, відбулися 23 бойові зіткнення. В цих боях ворог втратив 171 людину, близько 200 дістали поранення", - заявив він.
За його словами, російські окупанти постійно підтягують нові сили, завдання політичного керівництва змушує військове керівництво на місцях вишукувати резерви за рахунок мобілізованих, арештантів, і кидати їх в атаку.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 106 720 осіб, 3031 танків та сотень одиниць військової техніки.