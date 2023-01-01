Оккупанты на Бахмутском направлении в течение суток потеряли 171 солдата, еще 200 - получили ранения - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Оккупационные войска рф в новогоднюю ночь пытались атаковать на нескольких направлениях восточного фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении - за прошедшие сутки почти 200 вражеских военных погибли. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости", информирует УНН.
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"Новый год не стал перерывом для преступных намерений россиян. Они и дальше пытались атаковать на нескольких направлениях фронта. Враг пытался штурмовать наши позиции, только на Бахмутском направлении он совершил 51 обстрел, произошли 23 боевых столкновений. В этих боях враг потерял 171 человека, около 200 получили ранения", - заявил он.
По его словам, российские оккупанты постоянно подтягивают новые силы, задача политического руководства заставляет военное руководство на местах выискивать резервы за счет мобилизованных, арестантов, и бросать их в атаку.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 106 720 человек, 3031 танков и сотен единиц военной техники.