Оккупанты на Бахмутском направлении в течение суток потеряли 171 солдата, еще 200 - получили ранения - Череватый

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"Новый год не стал перерывом для преступных намерений россиян. Они и дальше пытались атаковать на нескольких направлениях фронта. Враг пытался штурмовать наши позиции, только на Бахмутском направлении он совершил 51 обстрел, произошли 23 боевых столкновений. В этих боях враг потерял 171 человека, около 200 получили ранения", - заявил он.

По его словам, российские оккупанты постоянно подтягивают новые силы, задача политического руководства заставляет военное руководство на местах выискивать резервы за счет мобилизованных, арестантов, и бросать их в атаку.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 106 720 человек, 3031 танков и сотен единиц военной техники.