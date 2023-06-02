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Окупанти атакували багатоповерхівку у Комишувасі: двоє загиблих, четверо поранених

Київ • УНН

 • 266135 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Російські війська атакували багатоповерхівку у Комишувасі у Запорізькій області, відомо про двох загиблих та 4 поранених, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Чотири мирних жителі поранено та двоє загинули у Комишувасі - результат терористичного акту рф", - написав Малашко.

З його слів, ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. "Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

Армія рф протягом минулої доби 111 разів обстріляла Запоріжську область, у результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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