Оккупанты атаковали многоэтажку в Камышевахе: двое погибших, четверо раненых

Цитата

"Четыре мирных жителя ранены и двое погибли в Камышевахе - результат террористического акта рф", - написал Малашко.

По его словам, враг атаковал многоэтажный дом в поселке. "Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет", - сообщил глава ОВА.

Напомним

Армия рф за прошедшие сутки 111 раз обстреляла Запорожскую область, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения.