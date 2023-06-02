Оккупанты атаковали многоэтажку в Камышевахе: двое погибших, четверо раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Российские войска атаковали многоэтажку в Камышевахе в Запорожской области, известно о двух погибших и 4 раненых, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Четыре мирных жителя ранены и двое погибли в Камышевахе - результат террористического акта рф", - написал Малашко.
По его словам, враг атаковал многоэтажный дом в поселке. "Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет", - сообщил глава ОВА.
Напомним
Армия рф за прошедшие сутки 111 раз обстреляла Запорожскую область, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения.