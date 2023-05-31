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Окупанти 6 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 36 вибухів

Окупанти 6 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 36 вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Сумській області вночі та зранку російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордоння. Було зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, зафіксовано 20 вибухів.

У Есманській громаді був мінометний обстріл, 6 вибухів.

У Білопільській громаді також був зафіксований мінометний обстріл – 7 вибухів.

До цього росіяни здійснили мінометний обстріл Новослобідської громади, зафіксовано 3 вибухи.

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