Окупанти 6 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 36 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Сумській області вночі та зранку російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордоння. Було зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, зафіксовано 20 вибухів.
У Есманській громаді був мінометний обстріл, 6 вибухів.
У Білопільській громаді також був зафіксований мінометний обстріл – 7 вибухів.
До цього росіяни здійснили мінометний обстріл Новослобідської громади, зафіксовано 3 вибухи.
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