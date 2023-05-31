Оккупанты 6 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 36 взрывов

Цитата

"Ночью и утром враг совершил 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская Эсманская, Новослободская, Середино-Будская громады", - говорится в сообщении.

Детали

В Середино-Будской громаде россияне били из минометов, зафиксировано 20 взрывов.

В Эсманской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.

В Белопольской громаде также был зафиксирован минометный обстрел – 7 взрывов.

К этому россияне совершили минометный обстрел Новослободской громады, зафиксировано 3 взрыва.

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