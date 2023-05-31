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19:26 • 38995 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100958 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105402 просмотра

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13 марта, 13:40 • 105787 просмотра

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13 марта, 10:29 • 91621 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109541 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Оккупанты 6 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 36 взрывов

Оккупанты 6 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 36 взрывов

Киев • УНН

 • 355556 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Сумской области ночью и утром российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничья. Было зафиксировано 36 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью и утром враг совершил 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская Эсманская, Новослободская, Середино-Будская громады", - говорится в сообщении.

Детали

В Середино-Будской громаде россияне били из минометов, зафиксировано 20 взрывов.

В Эсманской громаде был минометный обстрел, 6 взрывов.

В Белопольской громаде также был зафиксирован минометный обстрел – 7 взрывов.

К этому россияне совершили минометный обстрел Новослободской громады, зафиксировано 3 взрыва.

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