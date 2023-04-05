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Окупантам не вдається досягти мети на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках - Маляр

Окупантам не вдається досягти мети на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках - Маляр

Київ • УНН

 • 724163 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російським окупантам не вдається досягти мети на Лиманському напрямку. Попри гарячі бої дії ворога так само безуспішні на Авдіївському та Мар‘їнському напрямках. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Якщо читати сьогоднішні офіційні зведення, то вони дійсно схожі на вчорашні. Насправді ж, за цими словами стоять активні дії наших оборонців та цілодобова робота штабів. Дійсно, епіцентром бойових дій залишається Схід», - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що там тривають наступальні дії ворога на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

«Ворогу не вдається досягти мети на Лиманському напрямку. Попри гарячі бої дії ворога так само безуспішні на Авдіївському та Мар‘їнському напрямках. Наші воїни відбивають десятки атак на добу. Ворог не полишає мети захопити Бахмут. Використовує для цього не лише в‘язнів Вагнера, а й інші професійні підрозділи», - написала Маляр.

За її словами, вони виконують бойові задачі під страхом бути розстріляними своїми.

«З нашого боку ситуація повністю контрольована. Командування безперервно здійснює оцінку оперативної обстановки та приймає необхідні рішення», - повідомила Маляр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові знаходяться в місті. Російські окупанти не контролюють його.

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