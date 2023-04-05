Оккупантам не удается достичь цели на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российским оккупантам не удается достичь цели на Лиманском направлении. Несмотря на горячие бои действия врага так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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«Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом деле, за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов. Действительно, эпицентром боевых действий остается Восток», - сообщила Маляр.
Она отметила, что там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
«Врагу не удается достичь цели на Лиманском направлении. Несмотря на горячие бои действия врага так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отражают десятки атак в сутки. Враг не оставляет цели захватить Бахмут. Использует для этого не только узников Вагнера, но и другие профессиональные подразделения», - написала Маляр.
По ее словам, они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими.
«С нашей стороны ситуация полностью контролируемая. Командование непрерывно осуществляет оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения», - сообщила Маляр.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе. Российские оккупанты не контролируют его.