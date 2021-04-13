Охріменко: такими темпами аеропорт у Дніпрі будуватимуть років 20

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 • 18704 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Роботи в аеропорту Дніпра ризикують затягнутися на значно триваліший період часу, ніж планується. Про це заявив відомий економічний експерт Олександр Охріменко, директор Українського аналітичного центру, передає УНН.

Цитата

"Про те, як просувається будь-який проект, можна легко судити з динаміки освоєння виділеного бюджету. У системі ProZorro дуже чітко видно бюджетний розпис по будівництву аеродрому в Дніпрі, досить вивчити відповідні додатки. І вже сьогодні очевидно, що графік будівництво зірваний, і темп виконання робіт насторожливо низький. У 2021 році мають освоїти 1,4 млрд грн. Вчора я прочитав, що в березні освоїли 5,8 млн грн замість 8,5 млн грн запланованих. Тобто, не поклали необхідні 2950 куб.м і 64 погонних метра, не побудували 1 чергу з 4 тимчасових споруд", - розповів експерт.

Деталі

У середньому за місяць на будівництві аеропорту в Дніпрі повинні освоювати 155 млн грн, які в різній пропорції розподілені по місяцях.

"Якщо кожен мecяц відставання від графіка буде 30%, як зараз, то недопрацювання буде накладатися на недопрацювання. Це ж не простий і не лінійний процес! Проблеми будуть накопичуватися сніжним комом, і у підсумку Дніпро отримає аеропорт років через 10. Або навіть 20: в самій клінічній ситуації, якщо по чайній ложці освоювати 5-6 млн на місяць, то як раз 20 років і виходить".

Додамо

Охріменко також додав, що майбутнє нового аеропорту в Дніпрі під серйозною загрозою через те, що результати тендеру на його будівництво не пройшли галузеву експертизу.

"Спочатку сама по собі загальна сума, яку запросив підрядник, викликає великі сумніви. Вона на 30% нижче стартової, що наводить на думки про демпінг, який у підсумку призводить до безконтрольного викачування державних грошей. Будуть придумувати причини і доїти бюджет або, що ще гірше, будувати абияк. Чи можна створити сучасний безпечний аеродром за 3,95 млрд грн замість 5,69 млрд грн чи ні? Майданчик держзакупівель ProZorrо з його суто ціновими критеріями відбору або фахівці загального профілю Мінекономіки і Мінфіну, за визначенням не можуть в цьому розібратися без експертів в галузі аеропортобудування! Без фахівців, які знають технологічні нюанси і розуміють цінову кон'юнктуру ринків ресурсів для будівництва! А їх не залучили. І якщо держава і далі буде йти наосліп, давати карт-бланш учаснику, якого цікавить тільки прибуток, це призведе до катастрофи, зриву будівництва і обдурених очікуваннь дніпрян", - переконаний експерт.

Раніше журналісти дніпровських ЗМІ повідомили, що державна частка роботи по будівництву місцевого аеропорту не виконується, техніки на будмайданчику немає. Компанія-підрядник будівництва аеропорту належить тестю скандального глави ДФС Романа Насірова, героя мема "плед Насірова".

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