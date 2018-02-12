ОІ-2018: українська представниця санного спорту у першому заїзді обійшла росіянку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Пхьончхані відбувся перший заїзд у санному спорті серед жінок в одиночній програмі Олімпіади-2018, передає кореспондент УНН.
Україну в даному виді програми представили двоє українок, які мали 28 і останнє 30-те стартові місця. Олена Стецьків проїхала дистанцію за 50,599 секунди, що стало найгіршим показником серед усіх учасниць.
Натомість Олена Шхумова фінішувала 19-ю з часом 46,95 с. Вона відстала від кращого показника німкені Наталі Гейсенбергер на 0,705 с. Проте українка обійшла росіянку Катерину Батуріну (47,12 с).
До трійки також потрапила представниця Канади Алекс Гоф +0,072 с і Татьяна Хюфнер з Німеччини +0,077 с.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обличчя Олімпіади-2018: "армія красунь" з КНДР
Зазначимо, що після 2-го і 3-го заїзду, завтра пройде фінальний на якому визначаться власники медалей.
Примітно, що сьогодні в Кореї ще визначаться володарі чотирьох комплектів нагород.
Додамо, що українці представлені на зимовій Олімпіаді у 9 з 15 видів спорту. А саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).