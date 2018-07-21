Огризко про ймовірні санкції РФ проти України: вони підуть на користь

“Вже були заяви кількох наших дуже високоповажних осіб, які заявили, що це на нас жодним чином не повпливає”, — сказав експерт.

Так, раніше російське видання “Коммерсант” з посиланням на джерела в російському Кабміні, повідомляло про те, що російський уряд розробляє пакет санкцій проти України.

Повідомлялось про те, що під російські обмежувальні заходи можуть потрапити кілька сотень українських юридичних і фізичних осіб.

“Єдиний позитив, який я в цьому бачу, — це те, що Путін пообіцяв заморозити активи тих українців, які мають якийсь бізнес в Росії. Це чудово, тоді ми дізнаємось про ту п’яту колонну, яка у нас активно працює, яка працює на Російську Федерацію. Це корисна інформація”, — підкреслив Огризко.

Нагадаємо, Україна веде переговори про запровадження санкцій проти чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря.