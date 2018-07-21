Огрызко о возможных санкциях РФ против Украины: они пойдут на пользу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Вероятные санкции, которые Россия якобы планирует ввести против украинских компаний, помогут определить "пятую колонну", которая работает на Российскую Федерацию в Украине. Об этом УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Уже были заявления нескольких наших очень высокопоставленных лиц, которые заявили, что это на нас никоим образом не повлияет", - сказал эксперт.
Так, ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском Кабмине, сообщало о том, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины.
Сообщалось о том, что под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.
"Единственный позитив, который я в этом вижу, - это то, что Путин пообещал заморозить активы тех украинцев, которые имеют какой-то бизнес в России. Это прекрасно, тогда мы узнаем о той пятой колонне, которая у нас активно работает и которая работает на Российскую Федерацию. Это полезная информация", - подчеркнул Огрызко.
Напомним, Украина ведет переговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.