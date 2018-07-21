Огрызко о возможных санкциях РФ против Украины: они пойдут на пользу

"Уже были заявления нескольких наших очень высокопоставленных лиц, которые заявили, что это на нас никоим образом не повлияет", - сказал эксперт.

Так, ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском Кабмине, сообщало о том, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины.

Сообщалось о том, что под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

"Единственный позитив, который я в этом вижу, - это то, что Путин пообещал заморозить активы тех украинцев, которые имеют какой-то бизнес в России. Это прекрасно, тогда мы узнаем о той пятой колонне, которая у нас активно работает и которая работает на Российскую Федерацию. Это полезная информация", - подчеркнул Огрызко.

Напомним, Украина ведет переговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.