ОГХК категорично спростувала поставки ільменітового концентрату в окупований Крим

Пітер Девіс, т.в.о. голови правління ОГХК, підкреслив, що держкомпанія не веде господарську діяльність з будь-якими підприємствами, розташованими на тимчасово окупованих РФ територіях.

"Як я вже повідомляв раніше, ільменітовий концентрат з Іршанського ГЗК, про який йде мова у фейковій новині, був реалізований німецькому контрагенту. Контрагент виконав всі зобов‘язання перед ОГХК у повному обсязі. Реалізація даної продукції принесла на 10 млн грн більше у порівнянні з договорами, підписаними попереднім керівництвом. Причому в порівнянні з попередньо укладеними старим менеджментом контрактами, відстрочення оплати скорочено зі 120 до 15 днів. Розповсюдження фейків про те, що ОГХК веде господарську діяльність із «Кримським Титаном» чи будь-якими іншими компаніями, розташованими на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, є частиною проплаченої інформаційної кампанії, мета якої – дестабілізувати ОГХК та завадити процесу підготовки підприємства до приватизації», – підкреслив Пітер Девіс", - зазначив Девіс.

ОГХК, до складу якої входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, є одним з найбільших світових виробників титанової сировини. ОГХК знаходиться в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації. Планується, що велика приватизація відновиться після стабілізації ситуації на фінансових ринках.