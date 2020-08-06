ОГХК категорически опровергла поставки ильменитового концентрата в оккупированный Крым

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77176 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101046 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125353 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106609 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126479 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101008 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101860 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103838 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101905 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101495 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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ОГХК категорически опровергла поставки ильменитового концентрата в оккупированный Крым

ОГХК категорически опровергла поставки ильменитового концентрата в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 6026 просмотра

КИЕВ. 6 серпня. УНН. Информация о поставках ильменитового концентрата производства “Объединенной горно-химической компании” на “Крымский Титан”, распространенная некоторыми медиа, является фейком, нацеленным на дестабилизацию работы ОГХК и препятствование подготовки предприятия к приватизации. Об этом говорится в сообщении ОГХК.

Питер Дэвис, врио главы правления ОГХК, подчеркнул, что госкомпания не ведет хозяйственную деятельность с любыми предприятиями, расположенными на временно оккупированных РФ территориях.

“Как я уже сообщал ранее, ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецком контрагенту. Контрагент выполнил все обязательства перед ОГХК в полном объеме. Реализация данной продукции принесла на 10 млн грн больше по сравнению с договорами, подписанными предыдущим руководством. Причем по сравнению с ранее заключенным старым менеджментом контрактам, отсрочки оплаты сокращены с 120 до 15 дней. Распространение фейков о том, что ОГХК ведет хозяйственную деятельность с „Крымским Титаном“ или любыми другими компаниями, расположенными на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, является частью проплаченной информационной кампании, цель которой — дестабилизировать ОГХК и помешать процессу подготовки предприятия к приватизации”, — отметил Дэвис.

ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших мировых производителей титанового сырья. ОГХК находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Планируется, что большая приватизация возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.

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