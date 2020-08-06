ОГХК категорически опровергла поставки ильменитового концентрата в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 серпня. УНН. Информация о поставках ильменитового концентрата производства “Объединенной горно-химической компании” на “Крымский Титан”, распространенная некоторыми медиа, является фейком, нацеленным на дестабилизацию работы ОГХК и препятствование подготовки предприятия к приватизации. Об этом говорится в сообщении ОГХК.
Питер Дэвис, врио главы правления ОГХК, подчеркнул, что госкомпания не ведет хозяйственную деятельность с любыми предприятиями, расположенными на временно оккупированных РФ территориях.
“Как я уже сообщал ранее, ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецком контрагенту. Контрагент выполнил все обязательства перед ОГХК в полном объеме. Реализация данной продукции принесла на 10 млн грн больше по сравнению с договорами, подписанными предыдущим руководством. Причем по сравнению с ранее заключенным старым менеджментом контрактам, отсрочки оплаты сокращены с 120 до 15 дней. Распространение фейков о том, что ОГХК ведет хозяйственную деятельность с „Крымским Титаном“ или любыми другими компаниями, расположенными на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, является частью проплаченной информационной кампании, цель которой — дестабилизировать ОГХК и помешать процессу подготовки предприятия к приватизации”, — отметил Дэвис.
ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших мировых производителей титанового сырья. ОГХК находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Планируется, что большая приватизация возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.