Офіційно: Північна Македонія та Албанія розпочали переговори про членство в ЄС

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"Сьогодні Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до ЄС. Цей історичний момент – ваш успіх. Результат вашої наполегливої праці", - зазначила фон дер Ляєн у Twitter.

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Вона вказала, що Єврокомісія підтримувала обидві країни на усьому їхньому шляху до початку переговорів. "Ми продовжуватимемо це робити. Тепер ми розпочнемо перегляд законодавства ЄС – і продовжимо дуже швидко", - додала голова ЄК.

"Народи Албанії та Північної Македонії заслужили на це", - наголосила голова Єврокомісії.

Доповнення

Північна Македонія отримала статус кандидата в 2005 році, нагадує EURACTIV. Але країна протягом багатьох років не могла розпочати переговори про вступ через протидію Греції, доки не змінила назву, зокрема, за Преспанською угодою 2018 року.

Після цього Франція заблокувала початок переговорів про приєднання зі Скоп'є та Тираною доти, доки на рівні ЄС не буде узгоджено нову методологію майбутнього розширення.

Наступною перешкодою стало вето Болгарії з 2020 року, після того, як Софія заблокувала будь-який прогрес через суперечки між країнами з історичних питань та необхідність подолати ворожість, що сягає корінням періоду Тіто.

Це було подолано після того, як Північна Македонія та Болгарія підписалися під французькою пропозицією, що зробить македонську офіційною мовою в ЄС, змінить конституцію країни, щоб визнати болгар серед народів, що будують державу, захистить права меншин, змінить підручники з негативними посиланнями на Болгарію та запровадить поняття мови ненависті до кримінального кодексу.

Однак Болгарія продовжує вважати македонську мову діалектом болгарської і в понеділок подала на зустрічі послів ЄС меморандум, який нагадує про її позицію.

Суперечка між Софією та Скоп'є зупинила заявку Албанії на членство після того, як ЄС об'єднав обидві країни у своїй заявці на вступ. Албанія набула статусу кандидата у 2014 році, через дев'ять років після Скоп'є.

Очікується, що Албанія негайно розпочне переговори про вступ, тоді як Північній Македонії необхідно буде спочатку змінити конституцію, включивши болгар серед народів, причетних до будівництва держави, перерахованих у ній. Як заявила міністр закордонних справ Болгарії Теодора Генчовська, яка йде у відставку, це може зайняти "три місяці, а можливо, і два роки".