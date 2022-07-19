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Официально: Северная Македония и Албания начали переговоры о членстве в ЕС

Официально: Северная Македония и Албания начали переговоры о членстве в ЕС

Киев • УНН

 • 216432 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Албания и Северная Македония 19 июля начали переговоры о вступлении, которые могут привести к членству в ЕС. Об этом сообщила сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда", - отметила фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Она указала, что Еврокомиссия поддерживала обе страны на всем их пути к началу переговоров. "Мы будем продолжать это делать. Теперь мы приступим к пересмотру законодательства ЕС – и продолжим очень быстро", - добавила глава ЕК.

"Народы Албании и Северной Македонии заслужили это", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Дополнение

Северная Македония получила статус кандидата в 2005 году, напоминает EURACTIV. Но страна в течение многих лет не могла начать переговоры о вступлении из-за противодействия Греции, пока не изменила название, в частности, по Преспанскому соглашению 2018 года.

После этого Франция заблокировала начало переговоров о присоединении со Скопье и Тираной до тех пор, пока на уровне ЕС не будет согласована новая методология будущего расширения.

Следующим препятствием стало вето Болгарии с 2020 года, после того, как София заблокировала любой прогресс из-за споров между странами по историческим вопросам и необходимости преодолеть враждебность, уходящую корнями в период Тито.

Это было преодолено после того, как Северная Македония и Болгария подписались под французским предложением, которое сделает македонский официальным языком в ЕС, изменит конституцию страны, чтобы признать болгар среди народов, строящих государство, защитит права меньшинств, изменит учебники с негативными ссылками на Болгарию и введет понятие языка ненависти в уголовный кодекс.

Однако Болгария продолжает считать македонский язык болгарским диалектом и в понедельник подала на встрече послов ЕС меморандум, напоминающий о ее позиции.

Спор между Софией и Скопье остановил заявку Албании на членство после того, как ЕС объединил обе страны в своей заявке на вступление. Албания получила статус кандидата в 2014 году, спустя девять лет после Скопье.

Ожидается, что Албания немедленно приступит к переговорам о вступлении, тогда как Северной Македонии необходимо будет сначала изменить конституцию, включив болгар среди народов, причастных к строительству государства, перечисленных в ней. Как заявила уходящая в отставку министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчевская, это может занять "три месяца, а возможно, и два года".

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