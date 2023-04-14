Офіційно: Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29

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"Радий повідомити вам, що ми можемо обіцяти нашим польським партнерам поставку п'яти МіГ-29 з колишніх запасів NVA в Україну. Ми отримали заявку тільки сьогодні (13 квітня - ред.). Я радію, що ми у федеральному уряді разом прийшли до цього рішення. Це показує: на Німеччину можна покластися!" – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. Чотири з цих літаків було передано Києву "за останні кілька місяців", сказав він після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Ще чотири МіГ-29 "нещодавно" доставили в сусідню атаковану росією країну. Крім того, зараз готуються до передачі шість МіГ-29, сказав Дуда.

Інші МіГ-29 поки залишаються на озброєнні збройних сил Польщі, сказав Дуда. Лише коли їх послідовно замінять на сучасні винищувачі, які Польща вже замовила в Південній Кореї та США, ці машини також можна буде залишити Україні. Крім Польщі, чотири МіГ-29 Києву вже поставила Словаччина.