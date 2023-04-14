Официально: Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29

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"Рад сообщить вам, что мы можем обещать нашим польским партнерам поставку пяти МиГ-29 из бывших запасов NVA в Украину. Мы получили заявку только сегодня (13 апреля - ред.). Я рад, что мы в федеральном правительстве вместе пришли к этому решению. Это показывает: на Германию можно положиться!" – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним

На прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Четыре из этих самолетов были переданы Киеву "за последние несколько месяцев", сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Еще четыре МиГ-29 "недавно" доставили в соседнюю атакованную россией страну. Кроме того, сейчас готовятся к передаче шесть МиГ-29, сказал Дуда.

Остальные МиГ-29 пока остаются на вооружении вооруженных сил Польши, сказал Дуда. Лишь когда их последовательно заменят на современные истребители, которые Польша уже заказала в Южной Корее и США, эти машины также можно будет оставить Украине. Кроме Польши, четыре МиГ-29 Киеву уже поставила Словакия.