Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,45 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На 2 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,45 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.4507 грн за долар;
33.2475 грн за євро;
0.36017 грн за російський рубль;
36.9091 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 листопада курс долара, рубля та фунта стерлінгів зріс, курс євро — впав.