Официальный курс гривны установлен на уровне 28,45 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На 2 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,45 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.4507 грн за доллар;
33.2475 грн за евро;
0.36017 грн за российский рубль;
36.9091 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 ноября курс доллара, рубля и фунта стерлингов вырос, курс евро — упал.