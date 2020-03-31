Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,06 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На 31 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,06 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.061500 грн за долар;
30.961700 грн за євро;
0.351610 грн за російський рубль;
34.831300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 березня курс долара і рубля знизився, а євро і фунта зріс.