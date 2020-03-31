Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На 31 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.061500 грн за доллар;
30.961700 грн за евро;
0.351610 грн за российский рубль;
34.831300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 марта курс доллара и рубля снизился, а евро и фунта вырос.