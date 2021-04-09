Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.976800 грн за долар;

33.226600 грн за євро;

0.363180 грн за російський рубль;

38.504500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 8 квітня курс всіх валют зріс.