Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 9 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.976800 грн за долар;
33.226600 грн за євро;
0.363180 грн за російський рубль;
38.504500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 8 квітня курс всіх валют зріс.