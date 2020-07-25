Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.877900 грн за долар;

32.236600 грн за євро;

0.390590 грн за російський рубль;

35.403500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 24 липня курс всіх вказаних валют не змінився.