Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На 17 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 грудня встановлені на такому рівні:
27.837123 грн за долар;
31.414193 грн за євро;
0.419020 грн за російський рубль;
34.968769 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 грудня курс усіх валют — знизився.