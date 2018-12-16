Официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На 17 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,83 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 декабря установлены на таком уровне:
27.837123 грн за доллар;
31.414193 грн за евро;
0.419020 грн за российский рубль;
34.968769 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 декабря курс всех валют — снизился.