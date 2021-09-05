Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.024700 грн за долар;

32.006700 грн за євро;

0.371120 грн за російський рубль;

37.260300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 4 вересня курс усіх валют не змінився.