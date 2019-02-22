Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На 25 лютого офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 лютого встановлені на такому рівні:
2701,7312 грн за долар;
3059,7106 грн за євро;
0,41238 грн за російський рубль;
3506,3092 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 лютого курс долара піднявся на одну копійку.