Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 квітня, встановлені на такому рівні:
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- 26,673697 грн за долар;
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- 28,935627 грн за євро;
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- 0,475640 грн за російський рубль;
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- 34,110134 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 24 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро дещо збільшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.
Як повідомляв УНН, на 24 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,73 грн/дол.