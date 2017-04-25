Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 квітня, встановлені на такому рівні:



26,673697 грн за долар;



28,935627 грн за євро;



0,475640 грн за російський рубль;



34,110134 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 24 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро дещо збільшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 24 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,73 грн/дол.