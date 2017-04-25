Официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 апреля, установленные на таком уровне:



26,673697 грн за доллар;



28,935627 грн за евро;



0,475640 грн за российский рубль;



34,110134 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 24 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро несколько увеличилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 24 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,73 грн/дол.