Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,71 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Станом на 26 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,71 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.707400 грн за долар;
31.343800 грн за євро;
0.361820 грн за російський рубль;
36.615800 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 25 серпня курс усіх валют зріс.