Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Станом на 13 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.726400 грн за долар;
31.624000 грн за євро;
0.366200 грн за російський рубль;
36.963900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 12 вересня курс долара та євро впав, коли інші рубль та фунт - зросли.