Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Станом на 18 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.667200 грн за долар;
31.370000 грн за євро;
0.368100 грн за російський рубль;
36.867400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 17 вересня курс усіх валют не змінився.