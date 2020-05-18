Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На 18 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,64 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.638000 грн за долар;
28.767700 грн за євро;
0.361430 грн за російський рубль;
32.389100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 травня курс усіх валют знизився, крім рубля, який зріс.