Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.638000 грн за долар;

28.767700 грн за євро;

0.361430 грн за російський рубль;

32.389100 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 травня курс усіх валют знизився, крім рубля, який зріс.