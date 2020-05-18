Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На 18 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.638000 грн за доллар;
28.767700 грн за евро;
0.361430 грн за российский рубль;
32.389100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 мая курс всех валют снизился, кроме рубля, который вырос.