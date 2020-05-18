Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.638000 грн за доллар;

28.767700 грн за евро;

0.361430 грн за российский рубль;

32.389100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 мая курс всех валют снизился, кроме рубля, который вырос.