Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На 9 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 березня встановлені на такому рівні:
26.481142 грн за долар;
29.936931 грн за євро;
0.402190 грн за російський рубль;
34.822532 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 березня курс усіх валют — не змінився.