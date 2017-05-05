Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,56 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 травня, встановлені на такому рівні:
26,485779 грн за долар;
28,941010 грн за євро;
0,460050 грн за російський рубль;
34,142639 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 травня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно впав в ціні; ціна на євро теж зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо знизилась.
Як повідомляв УНН, на 4 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,52 грн/дол.