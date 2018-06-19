Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.32 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 червня встановлені на такому рівні:

26.328987 грн за долар;

30.575853 грн за євро;

0.414740 грн за російський рубль;

34.882041 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 18 червня курс долара та євро — зріс, курс фунту стерлінгів та рубля — знизився.