Официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июня установлены на таком уровне:
26.328987 грн за доллар;
30.575853 грн за евро;
0.414740 грн за российский рубль;
34.882041 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 июня курс доллара и евро - вырос, курс фунта стерлингов и рубля - снизился.