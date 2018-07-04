Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 липня встановлені на такому рівні:
26.299259 грн за долар;
30.678086 грн за євро;
0.416000 грн за російський рубль;
34.723357 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 липня курс усіх валют — зріс.