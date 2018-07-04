Официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.29 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 июля установлены на таком уровне:
26.299259 грн за доллар;
30.678086 грн за евро;
0.416000 грн за российский рубль;
34.723357 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 июля курс всех валют — вырос.