Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,24 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 4 листопада 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,24 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.243 грн за долар;
30.364 грн за євро;
0.364 грн за російський рубль;
35.804 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 3 листопада курс всіх валют впав.