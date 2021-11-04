Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,24 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.243 грн за долар;

30.364 грн за євро;

0.364 грн за російський рубль;

35.804 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 3 листопада курс всіх валют впав.