Официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 4 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.243 грн за доллар;
30.364 грн за евро;
0.364 грн за российский рубль;
35.804 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 ноября курс всех валют упал.