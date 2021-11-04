Официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.243 грн за доллар;

30.364 грн за евро;

0.364 грн за российский рубль;

35.804 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 ноября курс всех валют упал.