Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 липня встановлені на такому рівні:
26.233225 грн за долар;
30.543344 грн за євро;
0.421120 грн за російський рубль;
34.516933 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 липня курс усіх валют знизився.