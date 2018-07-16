Официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 июля установлены на таком уровне:
26.233225 грн за доллар;
30.543344 грн за евро;
0.421120 грн за российский рубль;
34.516933 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 июля курс всех валют снизился.