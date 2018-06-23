Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 червня встановлені на такому рівні:
26.238901 грн за долар;
30.563072 грн за євро;
0.414910 грн за російський рубль;
34.864278 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 червня курс усіх валют, окрім долара (курс якого знизився), — підвищився